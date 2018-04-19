Artvin’de seyir halindeki araç yandı

Nusret DURUR/ARTVİN,() – ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Araç sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde ilçenin Yeniköy-Kınalıçam mevkii arasındaki karayolunda meydana geldi. Mutlu Sezen yönetimindeki 35 L 4444 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören Sezen, aracı durdurarak kendisini dışarı attı. Bu sırada yangın bir anda tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Yusufeli İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.