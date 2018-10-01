Artvin’de itfaiye teşkilatının kuruluşu kutlandı

Adem GÜNGÖR / ARTVİN () ARTVİN Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İtfaiye personeliyle yeni itfaiye hizmet binasında bir araya gelerek İtfaiye haftası ve İtfaiye Teşkilatının kuruluşun 304. yılını kutladı.

İtfaiye haftası ve itfaiye teşkilatının kuruluşunun 304. yılı nedeniyle, itfaiye persoenli ile yeni itfaiye binasında düzenlen kahvaltı programında bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve Başkan Yardımcısı Zafer İnce burada istişare toplantısı gerçekleştirdikten sonra zabıta eskortluğunda itfaiye araçlarıyla birlikte farkındalık oluşturmak ve İtfaiyeciler haftasını kutlamak için şehir turu attılar.

Kahvaltı sonrası açıklamada bulunan Başkan Kocatepe: “Bölgemizin en başarılı itfaiyesiyle farkındalık yaratmak için itfaiye çalışanlarımızla bir program yaptık. Program kapsamında itfaiye personelimizle kahvaltıda bir araya gelerek itfaiyemizin geleceğini sorunlarını ve geldiği nokta hakkında istişare toplantısı yaptık. Programın devamında şehrin tamamını, kara gün dostu itfaiyecilerimizle İtfaiye haftasının304. yılını kutlama kapsamında sirenler eşliğinde yaklaşık yarım saatlik bir şehir turu atarak farkındalık yarattık. İtfiaye; insanlığın en zor zamanlarında ateşle imtihan edildiği zaman onların yanına koşan önemli bir kurum. Belediyelerde itfaiye ekipleriyle topluma en hassas noktada hizmet veriyor. Artvin itfaiyemizde gerek şehir merkezinde ki gerek ilçelerimizde ki yangınlarda hem nitelikli iş gücü hem zamana karşı olan hızlı müdahalesi ve heran hazır oluşu ile Artvin Belediyemizin gurur kaynağı sadece Artvin’de değil çevre illerde de parmakla gösterilen itfaiye olduğumuz için mutluyuz" dedi.