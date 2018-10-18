Artvin’de, DOKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Nurbay USTA/ARTVİN,()–DOĞU Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 108’inci Yönetim Kurulu Toplantısı, bölge illeri valilerinin de katılımıyla Artvin’de yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda Gümüşhane Valisi Okay Memiş, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Artvin Valisi Ömer Doğanay, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu Valisi Seddar Yavuz, belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Artvin Valisi Ömer Doğanay, DOKA toplantısının Artvin’de yapılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Doğanay konuşmasında toplantının Artvin ve DOKA bünyesindeki iller içim hayırlara vesile olmasını diledi.

DOKA dönem başkanı Gümüşhane Valisi Okay Memiş ise, yaptığı konuşmada daha önceki toplantılarda alınan karar gereği, her toplantının farklı bir ilde yapıldığını söyledi. Toplantı vesilesi ile ilk defa geldiği Artvin’i çok beğendiğini kaydeden Memiş, “Artvin tıpkı Gümüşhane gibi dağlara kayalıklara kurulmuş. Bunlara dezavantaj gibi görünse de avantaja çevrilebilir. Bizde düşen görev bunu avantaja çevirmek. Bölgemizin merkezi Trabzon ve diğer illerimizdir. Bununla birlikte Artvin gibi Gümüşhane gibi coğrafi konum itibariyle dezavantajı olan illerin pozitif ayrımcılıkla desteklenmesinde fayda görülebilir. Bu toplantıların bu illerde yapılmasını da bu yüzden önemsiyorum” dedi.

İnsan kaynakları açısından küçük ölçekli illerde kalkınma ajansılarının yönlendirici etkisinin önem arz ettiğini kaydeden Memiş, “Bu kapsamda DOKA’nın bölgedeki güzel çalışmalarına şahit oluyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde de aynı çalışmalar devam eder. Bölgemizin en önemli geçim kaynağı turizm diye düşünüyorum. Bu yöne yönelik proje ve yatırımlara ağırlık vermemiz lazım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından basına kapılı devam eden toplantıda, 2019 yılı genel faaliyetlerin planlanması, 2018 yılı fizibilite desteği programına ilişkin projelerin görüşülmesi, idari ve mali işlerin değerlendirilmesi gibi konuların ele alındığı öğrenildi.