Artvin'de Yeşil Yol çalışmaları sürüyor

Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), () - KARADENİZ Bölgesi'nde 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesi çalışmaları, Artvin'in Yusufeli ilçesinde sürüyor.

Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde Yeşil Yol çalışmaları sürüyor. AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AK Parti İlçe Başkanı Abdulbaki Kayacan, İl Genel Meclis Üyesi Furkan Çakmak, Özel İdare Müdürü Mahmut Öztürk ve Yüncüler köyü sakinleri çalışmaları yerinde takip etti. Milletvekili Balta ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında şirket yetkililerinden bilgi aldı.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Samsun'dan Artvin'e kadar yaylalar arasında sürdürülen Yeşil Yol Projesinin bölgeye olan ilgiyi daha da artıracağını ve yerli yabancı turistlerin bu bölgeye yönelmelerini sağlayacağını söyledi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de Yeşil Yol projesi ile yaylaların yerli ve yabancı turistlere ziyarfete açılacağını belirterek yaz sıcağından bunalanların yaylalarda nefes alabileceklerini söyledi. Aytekin, "Gidilemeyen yer, çıkılamayan bölge senin değildir. Yol medeniyettir" diye konuştu.