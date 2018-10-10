Artvin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Adem GÜNGÖR /ARTVİN () ARTVİN'de, jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 19 gram kubar esrar ile 32 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yol emniyet ve kontrol devriyesi kapsamında, Kemalpaşa ilçesine bağlı Üçkardeş köyü mevkiinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu, arama ve denetimlerde bulundu. Narkotik dedektör köpeği 'Vuslat’ın' da eşlik ettiği aramada; Gürcistan uyruklu N.J (21) ile L.K.’ye (22) ait çantalarda, 19 gram kubar esrar, 32 adet uyuşturucu hap, 1 adet esrar ayıklama aleti ile 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgusu sürüyor.