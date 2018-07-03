Artvin'de kaybolan kişi aranıyor

Adem GÜNGÖR/ARTVİN () ARTVİN’de evinden ayrılan bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası Hüseyin Yılmaz (83) için arama çalışması başlatıldı.

Artvin merkeze bağlı Ormanlık köyünde bir hafta önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hüseyin Yılmaz için Artvin ve Erzurum AFAD ekiplerinin katılımı ile arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adam için dere yataklarıi ormanlık araziler ve köy yolu güzergahında arama-tarama yapılıyor. Daha öncede bir kez daha kaybolan ve yapılan arama çalışması ile bulunan Hüseyin Yılmaz'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.