Artistik Cimnastik Dünya Kupası Mersin'de

MERSİN, () - MERSİN, 6-8 Temmuz tarihleri arasında Artistik Cimnastik Dünya Kupası' na (World Challenge Cup) ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; merkez Yenişehir ilçesindeki olimpik cimnastik salonunda gerçekleştirilecek olan turnuvada, Türkiye'yi kadınlarda Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz ve Demet Mutlu, erkeklerde ise Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Hamza Şamil Yılmaz, Yunus Emre Gündoğdu, İsa Hamaratçılar, İlkay Uğuz temsil edecek.

Organizasyonda 16 farklı ülkeden 55 sporcu madalya mücadelesi verecek.