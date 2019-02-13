Artık çocuklar korkmadan doktora gidecek

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hastalıkları için hizmet veren poliklinik alanına Türkiye’ye örnek olacak nitelikte bir çocuk oyun alanı yapıldı.Hizmete giren oyun alanı ile birlikte çocukların doktordan korkmadan strese girmeden hastane ortamıyla tanışması amaçlanıyor. Yine aynı poliklinikler içerisinde bulanan çocuk emzirme alanları da modernize edilerek kullanıma açıldı. Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan çocuk oyun alanın açılışı için tören düzenlendi. Törene Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şeref Erdoğan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tunay Sarpel, Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı ile başhekim yardımcıları çok sayıda akademisyen, doktor ile diğer çalışanlar katıldı.Açılış öncesi konuşan Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat Narlı, toplumun yüzde 40 gibi önemli bir kesimini çocukların oluşturduğunu belirterek, çocukların sağlıklı olmasının toplumun sağlıklı olması anlamına geleceğini ifade etti. Narlı, açılışını yaptıkları oyun alanı sayesinde çocukların hastane ve doktora gelirken yaşadıkları korkuları bir nebze olsun azaltarak onlara rahat ortamlar sağlamak olduğunu söyledi. Oyun alanının Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu ve tüm hastanelerde ki çocuk kliniklerinde olması gerektiğinin altını çizen Narlı, bu amaçla bu sosyal sorumluluk projesine imza atan ve buranın faaliyete geçmesini sağlayan Eczacılık Fakültesi’ne teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından çocuk oyun alanı ve emzirme odaları kurdele kesilerek hizmete açıldı.

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