"Artık Çekilmez Oldun" maratonu başlıyor

KAYSERİ, () - EVLİ çiftlerin geleneksel Erciyes müsabakası ”Artık Çekilmez Oldun” eşler arası kızak yarışması 30 Aralık Pazar günü start alacak. Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşanacağı yarışmada çiftler birbirini kayak pistinde kızakla çekip yarış etabını en hızlı şekilde tamamlamaya çalışacaklar.

Kış sezonu boyunca bir birinden farklı aktivitelere ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi misafirlerine eğlenceli ve keyifli bir hafta sonu yaşatmaya devam ediyor. Bu yıl tekrar düzenlenecek olan eşler arası kızak yarışması “Artık Çekilmez Oldun” 30 Aralık Pazar Günü Tekir bölgesindeki kızak alanında çiftleri piste çıkaracak. Kayseri Erciyes A.Ş tarafından düzenlenen yarışmada çiftler önce kızakla birbirlerini çekecek, daha sonra hiç ara vermeden, yukarıdan aşağı doğru eşiyle birlikte kızakla kayarak başlangıç noktasına varmak için mücadele edecek. Yarışmada dereceye giren çiftlere sponsorlar tarafından çeşitli ödüller verilecek.

30 Aralık Pazar, 27 Ocak 2019 Pazar ve 24 Şubat 2019 Pazar tarihlerinde gerçekleşecek olan kızak yarışlarının her birinde dereceye giren ilk üç çift 24 Mart 2019’da gerçekleşecek ve son yarışmaya da katılmaya hak kazanacaklar. 27 Ocak ve 24 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşecek Artık Çekilmez Oldun kıcak yarışmasına katılmak isteyen evli çiftler www.artikcekilmezoldun.com web sayfasından online kayıtlarını yaptırabilecekler.

Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes’te sezon boyunca çok renkli sosyal ve sportif aktiviteler düzenleyerek misafirlerimizin keyifli vakit geçirebilmeleri için çaba gösteriyoruz. “Artık Çekilmez Oldun” isimli gelenekselleşen Eşler Arası Kızak Yarışması da bunlardan bir tanesi. Hafta sonu Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen çiftlerin katılımı ile Erciyes eğlenceli bir etkinliğe daha imza atacak” dedi.

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