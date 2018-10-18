Arslanbucak'ta bisiklet sevinci

KEMER, () - KEMER Belediyesi Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında, Arslanbucak Mahallesi Mustafa Rüştü Tuncer Ortaokulu'ndaki 96 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Başkan Gül, öğrencilere, "Bisikletlerinizi kullanırken mutlaka trafik kurallarına uyun ve kask takmayı ihmal etmeyin" öğüdünde bulundu.

Kemer Belediyesi'nin 'Sağlıklı Yaşan Projesi' kapsamında hayata geçirdiği okullardaki bisiklet dağıtımları Göynük Ortaokulu ve Beldibi Ortaokulu'ndan sonra Arslanbucak Mahallesi Mustafa Rüştü Tuncer Ortaokulu'nda devam etti. Okulda öğrenim gören 96 altıncı sınıf öğrencisinin bisikletleri törenle teslim edildi. Törene; Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, meclis üyeleri Semih Top ve Recep Yılmaz, birim müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

'KASK TAKMAYI İHMAL ETMEYİN'

Başkan Gül, "9 yıllık süre boyunca eğitime 8 milyon lira destek sağladık. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Türkiye'de örneği olmayan bir projeyi hayata geçirdik. Tablet bilgisayar dağıtımlarımız da önümüzdeki günlerde başlayacak. Böylece göreve geldiğimiz günden bu yana hediye ettiğimiz bisiklet sayısı 4 bine, tablet bilgisayar sayısı da 5 bine ulaşacak. Çocuklarımız bisikletlerini güle güle kullansın. Sizlerden tek ricamız bisikletlerinizi kullanırken mutlaka kask takın ve trafik kurallarına uyun" dedi.

5 OKULDA DAHA TÖREN YAPILACAK

Okul yöneticileri ve öğrenciler de destekleri için Başkan Mustafa Gül'e ve Kemer Belediyesi'ne teşekkür etti. Konuşmalardan sonra öğrencilere bisikletleri ve kaskları teslim edildi. Önümüzdeki günlerde de Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu, Rukiye Koç Ortaokulu, Hakkı Saygan Hacı Hafize Saygan 3 Ortaokulu, Kemer Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Halit Narin Ortaokulu'ndaki tüm 6. sınıf öğrencilerine bisiklet hediye edilecek.

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