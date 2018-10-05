İZMİR'deki Galeri A Güncel Sanat Merkezi, yeni sezonu arşivsel bir pencereden Özdemir Asaf'a baktıracak bir sergi ile açtı. Gaye Petek tarafından ilk kez Fransızcaya çevrilen ve Özdemir Asaf'ın şiirlerinden oluşan bir seçki sunan 'Benden Sonra Mutluluk / Apres moi le Bonheur' adlı kitapla aynı isim taşıyan sergi, Asaf'ın hayatına dair pek çok fotoğraf ve detay ile şairin bilinmeyen yönlerini izleyicilere sundu.

Açılışa ünlü şairin kızı Seda Arun ile onun oğlu Gün Arun'un da bulunduğu kalabalık bir Özdemir Asaf hayranları topluluğu katıldı. Kitap ile ilgili bilgi veren Gaye Petek, 2017'de Fransa'da basılan kitapta şaire ait şiirlerin Türkçeleri ve Fransızcalarının bir arada yer aldığını ve içerisindeki illüstrasyonların ise ressam ve heykeltıraş İsmail Yıldırım'a ait olduğunu söyledi. Özdemir Asaf'ı yayınevine kendisinin teklif ettiğini, onların da beğenerek kabul ettiklerini belirten Petek, "Çok satan bir yazı türü olmadığı için Fransa'da büyük yayınevleri pek şiir basmıyorlar. Özdemir Asaf'la ilgili bir bütün kitabın çıkması şairlerimiz Orhan Veli ile Nazım Hikmet'ten sonra bir büyük şairimizin daha Fransız okurlarına tanıtılmasında yer almaktan inanılmaz derecede mutluyum. Çünkü kitabı basan yayınevinde önemli bir Türk edebiyatı koleksiyonu oluşmaya başladı" dedi.

Asaf'ın şiirlerinden birkaçı Türkçe olarak tiyatro sanatçısı Bilgehan Oğuz tarafından, Fransızca olarak ise çevirmen Gaye Petek tarafından okundu. Açılışa gelenler, Asaf'ın yakınlarının da yer aldığı, ünlü şairin yaşamı ve eserlerine ilişkin sohbete katılma fırsatı yakaladı.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi: OzdemirAsaf

01)Gün Arun, Seda Arun, Ayşegül Kurtel, Bilgehan Oğuz, Gaye Petek, İsmail Yıldırım, Arzu Özkural

02)Çetin Erokay, Müjde Simav

03)Özgür Aydek, Safiye Aksu, Deniz Ege Kayandan

04) Belkıs Baştürk, Şive Çullu

05)Yıldız Şima, Özlem Günerli, Emre göleli

06) Simber Rana Atay

07)Pınar Yıldırım

08)Berfin Gürsönmez

09)Yeşim Alca

10)Pelin Erkök

11) Seda Arun, Gün Arun

12)Begüm Tatari, Buse Mutan

13)Hande Bozbıyık

14)Seda Şahin

15)Bilgehan Oğuz, Gaye Petek

16) Arzu Özkural