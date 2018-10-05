İZMİR'deki Galeri A Güncel Sanat Merkezi, yeni sezonu arşivsel bir pencereden Özdemir Asaf'a baktıracak bir sergi ile açtı. Gaye Petek tarafından ilk kez Fransızcaya çevrilen ve Özdemir Asaf'ın şiirlerinden oluşan bir seçki sunan 'Benden Sonra Mutluluk / Apres moi le Bonheur' adlı kitapla aynı isim taşıyan sergi, Asaf'ın hayatına dair pek çok fotoğraf ve detay ile şairin bilinmeyen yönlerini izleyicilere sundu.
Açılışa ünlü şairin kızı Seda Arun ile onun oğlu Gün Arun'un da bulunduğu kalabalık bir Özdemir Asaf hayranları topluluğu katıldı. Kitap ile ilgili bilgi veren Gaye Petek, 2017'de Fransa'da basılan kitapta şaire ait şiirlerin Türkçeleri ve Fransızcalarının bir arada yer aldığını ve içerisindeki illüstrasyonların ise ressam ve heykeltıraş İsmail Yıldırım'a ait olduğunu söyledi. Özdemir Asaf'ı yayınevine kendisinin teklif ettiğini, onların da beğenerek kabul ettiklerini belirten Petek, "Çok satan bir yazı türü olmadığı için Fransa'da büyük yayınevleri pek şiir basmıyorlar. Özdemir Asaf'la ilgili bir bütün kitabın çıkması şairlerimiz Orhan Veli ile Nazım Hikmet'ten sonra bir büyük şairimizin daha Fransız okurlarına tanıtılmasında yer almaktan inanılmaz derecede mutluyum. Çünkü kitabı basan yayınevinde önemli bir Türk edebiyatı koleksiyonu oluşmaya başladı" dedi.
Asaf'ın şiirlerinden birkaçı Türkçe olarak tiyatro sanatçısı Bilgehan Oğuz tarafından, Fransızca olarak ise çevirmen Gaye Petek tarafından okundu. Açılışa gelenler, Asaf'ın yakınlarının da yer aldığı, ünlü şairin yaşamı ve eserlerine ilişkin sohbete katılma fırsatı yakaladı.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
Fotoğraf Parametresi: OzdemirAsaf
01)Gün Arun, Seda Arun, Ayşegül Kurtel, Bilgehan Oğuz, Gaye Petek, İsmail Yıldırım, Arzu Özkural
02)Çetin Erokay, Müjde Simav
03)Özgür Aydek, Safiye Aksu, Deniz Ege Kayandan
04) Belkıs Baştürk, Şive Çullu
05)Yıldız Şima, Özlem Günerli, Emre göleli
06) Simber Rana Atay
07)Pınar Yıldırım
08)Berfin Gürsönmez
09)Yeşim Alca
10)Pelin Erkök
11) Seda Arun, Gün Arun
12)Begüm Tatari, Buse Mutan
13)Hande Bozbıyık
14)Seda Şahin
15)Bilgehan Oğuz, Gaye Petek
16) Arzu Özkural