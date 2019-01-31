Arsin Futbol Kulübü'nden birlik ve beraberlik gecesi

ARSİN(Trabzon),()-TRABZON’da 2'inci Amatör Lig takımı Arsin Futbol Kulübü için birlik ve beraberlik gecesi düzenlendi.

Kentte 2’inci Amatör Küme’de mücadele eden Arsin Futbol Kulübü üyeleri düzenlenen birlik ve beraberlik gecesinde biraraya geldi. Ekonomik sıkıntılar ve borçları nedeniyle 3’üncü ligden düştürüldükten sonra fesih edilen Arsinspor’un yerine kurulan Arsin Futbol Kulübü için düzenlenen geceye, Arsin Kaymakamı Yakup Güven, ASKF Başkanı Cahit Erdem, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve çok sayıda sporsever katıldı. Programda, Arsin Futbol Kulübü’ne destek amacıyla, açık arttırma ile forma ve futbol topu satışı da yapıldı. Etkinlik, Karadenizli sanatçı Taner Topçuoğlu’nun konseriyle devam etti.

‘BAYRAĞA SAHİP ÇIKTIK VE ŞAMPİYON OLDUK’

Arsin Futbol Kulübü Başkanı Cengiz Öksüz, 2’inci Amatör Lig’de, ilk sezonu şampiyon olarak tamamladıklarını ve takıma sahip çıktıklarını belirtti. Öksüz, “İlçemizin tek takımı olan Arsinspor’umuzun bölgesel amatör ligine düşmesinin ardından takımımıza ve alt yapıda bulunan 180 lisanslı futbolcumuza kimse sahip çıkmamıştır. Bu şanlı sarı-siyahlı bayrağımızı yeniden dalgalandırmak adına Arsin Futbol Kulübü’nü kurduk. Trabzon 2’inci Amatör Lig’de ilk yılımızı sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonlukla tamamladık. Arsinspor’umuzun alt yapıda bulunan futbolcularını Arsin Futbol Kulübü’müzün bünyesine kattık ve takımımıza sahip çıktık. Bu şanlı bayrağı yeniden dalgalandırmamızda bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz” dedi.

Arsin Futbol Kulübü teknik direktörü Fatih Turan ise, “Takımımızın kurulduğu günden bugüne sürdürdüğümüz birlik ve beraberlik şampiyon olmamızı sağladı. Takımımıza ve yönetimimize güvenimiz sonsuzdu" diyerek katılım ve destek sağlayanlara teşekkür etti.

‘KULÜBÜNÜN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM’

Etkinliğe telefonla bağlanan TFF Başkanvekili ve Arsinspor’un Onursal Başkanı İbrahim Usta ise, kulübün yanında olduğunu belirtti. Usta, “Arsinspor’un yaşadığı olumsuz nedenlerden sonra ilçemizde kurulan Arsin Futbol Kulübü’nün her zaman yanında olacağımın sözünü buradan sizlere veriyorum. Arsin’de bu birlik ve beraberliği sağladığınızdan ötürü hepinize çok teşekkür ederim. Kuruluşunuzun ilk yılında sezonu şampiyonlukla bitiren yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularımızı tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.