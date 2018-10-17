Armut ağacı Ekim ayında çiçek açtı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, armut ağacının Ekim ayında çiçek açması görenleri şaşırttı.

Saray ilçesi Edirköyü panayır yolu üzerinde bulunan armut ağaçları çiçek açtı. Meyveleri bir süre önce toplanan ağacın Ekim ayında çiçek açması görenleri şaşırttı. İlçede hamallık yapan Güven Elmasoğlu, sonbaharı yaşamalarına rağmen havanın hala sıcak olduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yoldan geçerken armut ağacının çiçek açtığını görünce şaşırdım. Ağacın sıcak hava aldandığını düşünüyorum. Daha önce Ekim ayında çiçek açan armut ağacı görmemiştim" dedi.