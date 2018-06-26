Arkeoloji Vadisi'ne yeni park

SAMSUN,() - TEKKEKÖY Belediyesi Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisinde bulunan mesire alanına mekanla bütünleşen yeni çocuk oyun kazandırıyor.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yer alan Karadeniz’deki insan yerleşkesi Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisindeki tarih ve doğanın eşsiz güzellikleri arasındaki mesire alanına Tekkeköy Belediyesi tarafından mekanın dokusuna uygun çocuk oyun alanı ve park yapılıyor. Geçmişi insanlık tarihi kadar eskiye dayanan Tekkeköy Mağaralarına farklı bir bakış açısı kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tarihi MÖ. 10 bin ila 60 bin yıllarına dayanan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadimizdeki turizme yönelik farklı alanlardaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Şimdide tarih ve doğanın eşsiz büyüleyici güzellikleri içerisinde bulunan mesire alanımızın içerisinde yeni çalışmalar yapmaya başladık. Ziyaretçilerimizin ve vatandaşlarımızın burada hoş vakit geçirebilmeleri için alandaki tüm malzemeleri elden geçiriyoruz. Kamelyalar, barbeküler, spor aletlerini çoğaltarak yeniliyoruz. Yine buraya çocuklarımızın eğlenecekleri alanın mevcut tarihi yapısına uygun muhteşem bir çocuk oyun alanı ve park yapıyoruz” dedi.

Tarihi alanda farlı yönlerde çalışmaların planlandığını ifade eden Başkan Togar, “Arkeoloji Vadimiz içerisinde farklı alanlardaki projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle alana daha fazla yerli yabancı turist çekebilmek için burada ilgi çekici çalışmalar hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde burada kıl çadırlarının yer aldığı bölgemizin damak tatlarının sergilendiği müze kafemizi hizmete açacağız. Ardından alandaki tescilli tarihi binamızda bulunan Türkiye’de ilk ve tek olan ekolojik ahşap oyuncak müzemizi açacağız. Yine alanda ahşap yürüyüş parkurları ve seyir terasları ile ilgili projelerimiz tamamlanmış olup önümüzdeki günlerde yapımına başlayacağız. Bu eşsiz tarihi alandaki tüm çalışmalarımız tamamlandığında burası dünyanın dört bir yanından yerli yabancı turistlerinin akın edeceği herkesin bilip tanıdığı bir yer olacak” şeklinde konuştu.

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