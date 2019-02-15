Arkadaşları için atkı örüyorlar

Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA, () - BURDUR'un Yeşilova ilçesinde 100. Yıl İlkokulu öğrencileri ihtiyaç sahibi çocuklar için atkı ördü.

Yeşilova 100. Yıl İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, 'Minik Eller Minik Dahiler Projesi' kapsamında ördükleri atkıları ihtiyaç sahibi arkadaşlarına hediye edecek. Sınıf öğretmeni Mehmet Sadık Duman, "Öğrencilerimizin proje kapsamında yapmış oldukları çalışma sayesinde hem el kasları gelişmekte hem de ellerinde somut bir sonuç olduğu için başarmanın verdiği huzuru dolu dolu yaşamakta. Etkinlik sayesinde çocuklarımızın başarma azimleri artmakta. Öğrencilerimiz yaptığı atkıları arkadaşlarına hediye ederek paylaşımın ve yardımlaşmanın önemini kavrayacak" dedi.

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