Arıza nedeniyle emniyet şeridindeki TIR'a kamyon çarptı: 1 ölü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a, arkadan gelen kamyon çarptı. TIR'ı kontrol etmek için aşağıya inen sürücüsü Savaş Abalı (38) kamyon ile TIR arasında kalarak yaşamını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında E 90 otoyolu, Tehçi Köyü Mamure Tren İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Osmaniye Gaziantep istikametinin 7'inci kilometrede, arıza yapan 31 PBK 84 plakalı TIR emniyet şeridine çekilerek park edildi. Bu sırada sürücü Savaş Abalı ise kontrol amaçlı aracından indi. Arkadan gelen Bilal Y. (52) idaresindeki 33 SD 382 plakalı kamyon da arıza şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada, iki aracın arasında sıkışan Savaş Abalı olay yerinde feci şekilde can verdi. Yaralanan Bilal Y. ise çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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