Arıtmalar denizi koruyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 265 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği 32 arıtma tesisiyle turizmin en büyük sermayesi denizi atıkları koruyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün Antalya genelinde 265 milyon TL maliyetle yaptığı 32 arıtma tesisi tam kapasite hizmet veriyor. Kent merkezinin yanı sıra Manavgat, Alaya, Serik, Kemer, Kaş ve Demre gibi turizm merkezlerinin yetersiz kalan arıtma tesislerinin kapasiteleri arttırıldı. 79 milyonluk yatırımla Manavgat ve Kumköy Arıtma Tesislerini inşa eden Büyükşehir Belediyesi, 11 milyonluk yatırımla Titreyengöl Terfi Merkezi'ni hayata geçirdi.

SERİK'E YENİ ARITMA

Belek, Kadriye gibi önemli turizm merkezlerine sahip Serik'e 35 milyon 926 bin TL bedelle atıksu arıtma tesisi inşa edildi. 150 bin kişi kapasiteli arıtma tesisi 2030 yılına kadar Serik'e hizmet edecek.

Alanya Merkez, Mahmutlar, Oba, Konaklı, İncekum ve Okurcalar'daki arıtma tesisleri rehabilite edilerek teknik ekipmanları, koku, deşarj hatları gibi üniteleri yenilendi. 6 arıtma tesisi yıllık ortalama 37 milyon metreküp atık su arıtıyor.

KEMER'DE BİYOLOJİK YAŞAM KORUNUYOR

ASAT, Kemer bölgesinde faaliyet veren arıtma tesislerini 18 milyon lira harcayarak rehabilite etti. Kemer'in artan turizm potansiyeli ve nüfusu göz önüne alınarak, üstü yaşam alanı olacak şekilde yeni bir arıtma tesisi projesi hazırlanarak ihale aşamasına getirildi.

FİNİKE VE KUMLUCA'DA

Türkiye'nin narenciye ve seracılık merkezi olan Finike ve Kumluca'ya da arıtma tesisleri yapıldı. Finike'ye 11 milyon yatırım bedeliyle membran bioreaktör atıksu arıtma tesisi kuruldu. Kumluca Mavikent'e de arıtma tesisi yapıldı.

KAŞ, DEMRE'YE TESİS

Kaş ve Demre'de de altyapı ve arıtma tesisi çalışmalarını yürüten ASAT, Kaş-Kalkan arıtma tesislerin 13 milyon TL'ye modernize etti. 14 milyon bedelli Demre atıksu arıtma tesisiyle yavru deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Demre sahilleri de güvence altına alındı. Korkuteli, Elmalı'da arıtma tesislerini rehabilite eden ASAT, Akseki ve Gündoğmuş'ta yeni arıtma tesisleri kuruldu.

'DENİZ EN BÜYÜK HAZİNEMİZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Antalya'da deniz bizim en büyük hazinemiz. Deniz altındaki biyolojik yaşamın korunmasına da önem veriyoruz. 2004 yılında ilk göreve geldiğimde 2 arıtma tesisimiz vardı, şimdi 32 arıtma tesisimiz var. Antalya'mızın geleceğini güvence altına alıyoruz. Tek damla pis suyu arıtmadan denize vermiyoruz. Tek gayemiz çocuklarımıza yaşanabilir bir Antalya bırakmak. Çevrecilik lafla değil icraatla olur" diye konuştu.

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