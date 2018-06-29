Arıtma tesisi yenilendi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - EĞİRDİR Belediyesi tarafından 1993 yılında yapımı tamamlanan arıtma tesisindeki yenileme ve peyzaj çalışmalarında sona gelindi.

Eğirdir Belediyesi, geçen yıl ilçedeki terfi merkezlerini yenilediği arıtma tesisinde başlattığı tadilat çalışmalarında sona geldi. Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl tadilatın dışında, peyzaj düzenlemesi ve kanalizasyon kokusunu önlemek amacıyla tesis içerisine lavanta, ıhlamur gibi kokulu bitkiler diktiklerini söyledi. Arıtma tesisindeki tadilatları yerinde inceleyen Başkan Ömer Şengöl, "1989 yılında belediye başkanı seçildiğimde şehir şebekesi inşaatını bitirerek, bu tesisin yapımına başladık. Maliye Bakanlığından burayı teslim aldıktan sonra 1993-1994 yılından sonra tıkır tıkır çalışan bir tesis inşa ettik. 30 yıldır sürekli çalışıyor. Bu belediye başkanlığı dönemimde arıtma tesisinin üst yapısının bir kısmını çamurdan kurtararak, beton aşınmalarını tamir ettik, borular başta olmak üzere pek çok noktada yenileme yaptık. Tesis kusursuz halde hizmet vermeye devam edecek" dedi.

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