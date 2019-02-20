Arif Nihat Asya Bayrak Parkı'ndaki tesis, ÇGC'ye tahsis edildi

Can ÇELİK/ADANA, () - ADANA'da Arif Nihat Asya Bayrak Parkı ve Müzesi içindeki tesis, Adana Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'ne(ÇGC) 25 yıllığına tahsis edildi.

Seyhan Nehri üzerindeki Girne Köprüsü yanında bulunan tesiste düzenlenen protokol imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, çok sayıda cemiyet üyesi ve basın mensubu katıldı. İmza töreninden önce ÇGC'ye bağlı Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Hüseyin Sözlü ile birlikte şarkı ve türkü söyledi.

'BASIN EMEKÇİLERİNE HAYIRLI OLSUN'

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ile protokol antlaşmasını imzalayan Hüseyin Sözlü, belediye meclisinin oy birliği ile aldığı karar sonrası büyük bir mutlulukla devir işlemini gerçekleştireceklerini belirtti. Sözlü, "Basın emekçilerinin yıllardan beri ihtiyaç duyduğu Seyhan Nehri manzaralı bu güzel tesis inşallah onların hoşça kullandıkları bir tesis olur. Hayırlı ve uğurlu olsun. Onların bu talebini yerine getirmek bizim için büyük bir mutluluk oldu. Arzu ettiğimiz demokratik kültürde muhakkak ki Türk Basınının yeri çok önemli. Hem ulusal hem de yerel basınımızın önemi büyük. İnşallah zaman içerisinde başka gelişmelerle de basın mensuplarımızın yanında olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ise yıllardan beri gazeteciler olarak bir kültür ve sosyal tesisi ihtiyacı duyduklarını belirterek "Bu olayın ilk adımı yaklaşık bir sene önce atıldı. Bir akşam vakti buraya geldik ve talip olduk. Başkanımızda buranın bize tahsis edileceğinin sözünü verdi ve bir sene içinde işlemler halloldu. Belediye meclisinde çıkan kararla bu tesis bize tahsis edildi. Cemiyetimize yakışacak kentimizin en güzel yerinde olan bir tesis. Bu imkanı bize sağlayan başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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