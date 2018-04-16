Arıcının maskesi Denizli Büyükşehir'den

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde arıcılık yapan 1300 üreticiye arıcı maskesi desteği verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, arıcılara maskelerini dağıttıktan sonra kendisi de takıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 1300 arıcıya maske dağıtımı için Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda program yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Denizli İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak ve çok sayıda üretici toplantıya katıldı. Denizli Arıcılar Birliği Başkanı Nihat Çomak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan talep ettikleri arıcı maskesi ihtiyacına cevap verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Başkan Zolan ise, Denizli'ye her konuda hizmet etmek ve her derde derman olmak için çalıştıklarını belirterek, "Denizli'mizi baştan aşağıya imar etmeye çalışıyoruz. Nerede bir sıkıntı var, onu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bize verilen emanete sahip çıkarak, birçok güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz. Arı olmadan hayatın devam etmesi mümkün değil. Çiftçilerimiz kendinin, şehrimizin ve ülkemizin menfaati için arazilerini mutlaka arıcılarımıza açması gerekir. Türkiye, bal üretiminde dünyada ikinci sıradadır. Burada yaptığınız işin çok doğru ve faydalı olduğunu göstermek amacıyla birlikteyiz. Sizlere ufak da olsa bir hediyemiz olsun" dedi.

Arıcıların sektörle ilgili istek ve taleplerini dinleyen Zolan, daha sonra arı maskesi giyerek üreticilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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