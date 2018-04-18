Arıcılık sektörüne destek

BURSA Büyükşehir Belediyesi, tarımsal teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla arı yetiştiricilerine boş kovan, kovan altlığı ve arıcılık malzemeleri dağıtarak destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile ortaklaşa 'arıcılık paneli' düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Hüdavendigar Salonu'ndaki panelde, arıcıların yaşadığı sıkıntılar ve sektörle ilgili yeni gelişmeler tartışıldı. Programa; Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdullah Karadağ, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yetişkan Keskin, Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Selami Sezgin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Koordinatörü Ömer Berksun, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Saygılı, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ve Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hacı Dursun Yıldız katıldı. Panelde; Prof. Dr. Ahmet Güler, Prof. Dr. Ercan Dülgeroğlu, Doç. Dr. Aslı Özkırım, Veteriner Hekim Sinan Sağlam ve TAB Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Saygılı bilgi paylaşımında bulundu. Panel sonrasında 218 arı yetiştiricisine, malzeme ve ekipman destek paketleri dağıtıldı.

"TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA"

Arı varlığı ve bal üretiminde dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye'de 60 bin arıcı ve 7 milyon adet kovan varlığı bulunurken, 114 bin ton bal üretimi yapılıyor. Arıcılığa uygun bir şehir olan Bursa'da, meslek birliğine kayıtlı 1200 üye bulunuyor. Bursa'da yıllık 1500 ton bal, 30 ton polen, 500 kilo civarında arı sütü ve 1000-1500 kilo civarında propolis üretiliyor.

Dünyada ve Türkiye'de önemli gelişmelerin yaşandığı arıcılık sektörü, ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Türkiye’de yaygın olarak görülen arıcılık, topraktan bağımsız yapılabiliyor. Yetiştiriciler, bal, bal mumu, polen, arı sütü, propolis, arı zehri, ana arı ve oğul gibi çeşitli ürünlerle kısa sürede ciddi gelirler elde ediyor. Bal arıları ayrıca tozlaşma hizmetiyle bitkisel üretime de önemli katkıda buluyor.