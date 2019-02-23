Arıcılık eğitimlerine yoğun ilgi

ANKARA, () - ÇANKAYA Belediyesi Mutlukent Kent Tarım Hobi Evi’nde verilen ‘Arıcılık’ eğitimlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Arıcılık ile uğraşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşların katıldığı eğitimlerde, temel arıcılık hakkında detaylar anlatıldı. Temel sebze yetiştiriciliği, kompost yapımı, yağmur hasadı gibi eğitimlerin verildiği merkezde verilen arıcılık eğitimlerinin ilk dersine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım, arı sağlığı, bal üretimi, ballı bitkiler ve arı ürünleri üretimi ile kentsel arıcılık konularının işleneceği eğitimlere vatandaşlar ücretsiz katılıyor. 26 Şubat ve 5 Mart tarihlerinde 13.00-14.30 saatlerinde düzenlenecek ikinci ve üçüncü eğitimlere katılarak arıcılık konusunda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 458 89 00 / dâhili 2408 ve 235 39 73 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilirler.

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