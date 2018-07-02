Arıcıların konaklama yerleri belirleniyor

TÜRKİYE'de ilk kez, gezginci arıcıların konaklama noktaları 'Muğla İli Arı Konaklama Noktalarının Sayılaştırılması' projesiyle belirleniyor. Proje kapsamında 260 mahalle ile 365 mevkideki 13 bin 506 konaklama noktasının coğrafi koordinatları ile afetlerde kolonilerin zarar görebileceği riskli konaklama alanları tespit edilerek işaretlendi.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR), Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Orman Bölge Müdürlükleri tarafından 2013 yılında başlatılan ve başarıyla yürütülen 'Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırılması Projesi' çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Çam balı merkezi olan ve çalışmalarıyla apiterapinin marka şehri olmayı hedefleyen Muğla, arıcılık çalışmalarına hızla devam ediyor. 1 milyon üzerinde arıcısı bulunan Muğla, her yıl ortalama 3 milyon konaklayan arıcıya evsahipliği yapıyor. Çam balında, dünya üretiminin yüzde 70'i, Türkiye üretiminin yüzde 92'sini sağlayan Muğla'da 'Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırılması Projesi' değerlendirildi. MAYBİR Salonu'nda yapılan toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlılar ve Küçükevciller Daire Başkanı Ercan Yenidünya, Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Türkiye Arı Yetiştiriciler Birliği ve aynı zamanda Muğla Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ziya Şahin, 11 ilin birlik başkanları ile ilgili teknik personel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şahin, arıcılıkta ve özellikle çam balı üretiminde Muğla'nın önemli bir payı olduğunu, dünyanın çam balı üretiminin yüzde 70'inin Muğla'dan karşılandığını söyledi. Her sene konaklayan arıcı sayısıyla büyük bir arıcılık sektörü olduğuna vurgu yapan Şahin, bu anlamda 'Arı Konaklama Noktalarının Sayısallaştırılması Projesi'nin öneminin büyük olduğunu, örnek projenin tüm ülkede uygulanması gerektiğini kaydetti. Başkan Şahin, "260 mahalle ile 365 mevkiideki 13 bin 506 konaklama noktasının coğrafi koordinatları ile afetlerde kolonilerin zarar görebileceği riskli konaklama alanları tespit edilerek işaretlendi" dedi.

Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal ise, "Arıcılık ve çam balı üretiminde önemli bir yere sahip Muğla'ya yakışır bir proje yürütülüyor. Örnek olması sebebiyle mutluluk duyuyoruz. 2013'ten bu yanan her yıl arıcılık çalışmalarına ve projeye katkı sağlanıyor. Gelinen nokta memnuniyet verici Muğla'nın konaklayan arıcı sayısıyla büyük bir kapasitesi var. Azami hizmetle çalışmalar devam ediyor. Kargaşaya mahal vermeden tüm arıcılara hizmet veriliyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muğla arıcılığı ve çam balı tanıtım film izlendi. Toplantı sonrası bilgi alışverişinde bulunularak, proje ekibi tarafından sorular cevaplandırıldı. Kanatlılar ve Küçükevciller Daire Başkanı Ercan Yenidoğan projenin önem ve başarısına değinerek, bu toplantının genele yapılması konusunda gereken desteği vereceklerini söyledi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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