Arıcı kadınlar sertifikalarını aldı

Vahit İŞBAŞARAN/KOFÇAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açılan arıcılık kursunu bitiren 14 kadına sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

'Organik Canlar' projesi kapsamında ilçeye bağlı Ahmetler köyünde kadın arıcılara organik arıcılık kursu veridi. Katılımın yoğun olduğu eğitimde kadın çiftçilere arıcı Ali Yakut ile köy muhtarı Necati Vardar'ın yardımlarıyla teknik gezi gerçekleştirildi. Ayrıca gezi sonunda 14 kadın arıcıya kurs sertifika dağıtım töreni yapıldı.

