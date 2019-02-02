Arı'dan İYİ Parti adayına ziyaret

Ahmet ACAR/DEMRE, () - CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Demre Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Okan Kocakaya'yı ziyaret etti.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Millet İttifakı'nın Demre Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Okan Kocakaya'yı ziyaret etti. Arı'nın ziyaretine CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, CHP Kadın Kolları Başkanı Bedia Sarıoğlu, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Caner, ilçe yönetimi ve partililer katıldı. Arı'yı, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, İYİ Parti Demre Belediye Başkanı Adayı Okan Kocakaya, ilçe yönetimi ve partililer karşıladı.

İYİ Parti Demre Belediye Başkan Adayı Okan Kocakaya, "Herkesin oyuna talibiz. Demre'nin iyi yönetilmesini isteyen herkesin oyuna talibiz" dedi.

Cavit Arı da "Siyasetçi bir yerde doğar. Bir yerde görev yapar. Asıl olan doğduğu toprakları unutmaması. Bu genç avukat arkadaşım doğduğu topraklara gelmiş. Hizmet etmek istiyor. Demre'yi üç dönemdir yöneten bir belediye başkanı var. Artık her şeyin bir değişme, dönüşme zamanı var. Sayın başkanın da değişme zamanı geldi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI