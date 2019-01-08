Aret Vartanyan, Mersinli okurlarıyla buluştu

MERSİN, () – MERSİN’de gelen yazar Aret Vartanyan, ‘Eski Sevgililer Oteli’ adlı kitabını imzalarken, okurlardan büyük ilgi gördü.

Alışveriş ve eğlence merkezi Forum Mersin, son yıllarda en çok okunan yazarlardan biri olan Aret Vartanyan'ı D&R mağazasında düzenlenen imza günü etkinliği kapsamında okurlarıyla buluşturdu. Vartanyan, yeni kitabı ‘Eski Sevgililer Oteli’ni ziaretçiler için imzaladı.

Kitapları ve insan odaklı çalışmalarıyla milyonlarca ruha dokunan Aret Vartanyan'ın imza günü, her yaştan okurun katılımıyla gerçekleştirildi.

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