Ardahanlıların muhteşem gecesi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa),() – BURSA Orhangazi Ardahanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Ardahan’ın tanıtım programı renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel sanatçıların sahne aldığı gecede protokol üyeleri ve katılımcılar uzun halaylar oluştururken, programda Ardahan’ın meşhur tulum ve kaşar peyniri, ile bal, kete ve pişisi ikram edildi.

Orhangazi Ardahanlılar Kültür Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ‘Ardahan tanıtım programı Bektaş düğün salonunda yapıldı. Geceye AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, AK Parti ilçe başkanı Fahrettin Uludağ, MHP ilçe başkanı Necati Güneş, İyi Parti ilçe başkanı İsmail Kaya, SP ilçe başkanı Yakup Yıldırım, Bursa Ardahan Dernekleri Federasyonu Başkanı Eraslan Polat, İl Dernek Başkanı Güven Gökten, Belediye Meclis üyeleri, Belediye başkan adayları, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda Ardahanlı katıldı.

ARDAHAN LEZZETLERİ İKRAM EDİLDİ

Gecede katılımcılara Ardahan’ın meşhur tulum peyniri, kaşar peyniri, bal, kete ve pişisi ikram edildi. Ardahan’ın yöresel yiyeceklerinin lezzetini tadan davetliler beğenilerini saklayamadı.

HALAYA DOYMADILAR

Ardahanlıların gecesinde, yöresel sanatçılar Nazmi Örs ve Özkan Aras sahne aldı. Orhangazili Murat Biçer’in de bağlamasıyla eşlik ettiği gecede davetliler uzun halaylar oluşturdu. Protokol üyeleri de Ardahanlıların halayına katıldı. Uzun havalar, türküler ve halaylar akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

ARDAHAN TANITILDI

Gecede konuşan Orhangazi Ardahanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kaya, katılımcılara teşekkür etti. Bu yıl ilki düzenlenen tanıtım programını geleneksel hale getirmeyi ve her yıl düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyen Kaya, Ardahan’ın kültürünü, lezzetlerini tanıtacaklarını ifade etti. Ardahan’ın tanıtım sunumunu ise aslen Ardahanlı olan Orhangazi Milli Eğitim Şube Müdürü Kazım Karabacak yaptı. Karabacak, serhat şehir Ardahan’ın gezilecek yerlerini aktararak, Ardahan’ın, 27 Mayıs 1992’de çıkarılan yasayla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. ili olduğunu söyledi.

ATATÜRK SİLÜETİ İLE ÜNLÜ

Ardahan Kalesi’nde yapılan araştırmaların, yörede Eski Tunç Çağı’na ait kalıntıları ortaya koyduğunu belirten Karabacak, Ardahan Kalesi uzun yıllar, Osmanlı topraklarını Kafkasya yönünden gelen saldırılara karşı korunduğunu, 1878 Ayastefanos Antlaşması’yla Rusya’ya verilen yörenin, 1918 Brest-Litovsk Antlaşması’yla geri alındığını ve 26 Nisan 1919’da Gürcülerin işgaline uğrayan şehrin, 23 Şubat 1921’de Türkiye topraklarına katıldığını belirtti. Karabacak şöyle devam etti; İlin en önemli akarsuyu Kura nehri, en büyük gölü üçgen biçimli Çıldır gölüdür. Van gölünden sonra Doğu Anadolu Bölgesinin ikinci büyük gölü olan Çıldır, lav akıntısı sonucunda oluşmuş bir "lav seti gölü"dür. Suları tatlı olan göl aralık ve nisan ayları arasındaki dönemde yer yer donmaktadır. İlin ekonomisi tarım, hayvancılık, sanayi ve sınır kapısı ticaretine dayalıdır. Yetiştirilen başlıca ürünler, buğday, arpa, çavdar ve patatestir. Hayvancılıkta sığır ağırlıklı olup, yaylalarda kurulan ve Zavot adı verilen mandıralarda yoğurt, tereyağı, peynir üretilmektedir. İlde Arıcılık Enstitüsü, Yapay Tohumlama Merkezi ve Zirai Araştırmalar İstasyonu vardır. Kura Nehrinde sınırlı olarak balıkçılık yapılmaktadır. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesindeki sınır illerinden olan Ardahan, sınırları içerisindeki Damal Dağları'nda beliren Atatürk silüeti ile ünlüdür.

‘BİRLİK OLDUKÇA GÜÇLÜYÜZ’

Gecede konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, birlik beraberlik içinde yaşamanın önemine dikkat çekerek, buna en büyük örneğinim 15 Temmuz olduğuna vurgu yaptı. Orhangazi’de birlik olan ve kendi kültürlerini yaşatmayı başaran Ardahanlıları tebrik eden Aydın, ‘Birlik oldukça güçlüyüz’ diye konuştu.

Bursa Ardahan Dernekleri Federasyonu Başkanı Eraslan Polat da gecede emeği olanları tebrik etti.Gecede, Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı Çağlayan, eski dernek başkanı Hikmet Topçu ve 23. Dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’ya teşekkür plaketi verildi.

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