Ardahan Valiliği’ne atanan Kaymakam Masatlı’yı Başkan Kurtulan'dan ziyaret

BURSA’da, Ardahan Valiliği’ne atanan Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı'yı ilçe Belediye Başkanı Sadi Kurtulan makamında ziyaret etti. Masatlı’nın ilçeye birçok hizmeti bulunduğunu ve gönüllerde iz bıraktığını belirten Başkan Kurtulan, ‘’Kurduğu iletişimle şehrimize değer katarak, hoş seda bırakan kaymakamımızın Ardahan'da da başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum’’ dedi.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Mustafakemalpaşa'da 3 yıl görev yaptıktan sonra Ardahan’a vali olarak atanan Kaymakam Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret etti. İlçede gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle kendisine teşekkür eden ve yeni görevinde de başarılar dileyen Başkan Kurtulan, ‘’Gerek vatandaşlarımızla, gerekse bizlerle kurduğu iletişimle şehrimize değer katarak hoş bir seda bırakan kaymakamımızın Ardahan'da da başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Kendisi çok samimi ve cana yakın bir devlet adamı. İlçe halkımız da ondan çok memnundu’’ şeklinde konuştu.

Masatlı ise Mustafakemalpaşa'dan güzel anılarla ayrılacağını belirterek, ‘’Verimli faaliyetlerle dolu üç yıl geçirdik. Görevimiz süresince her kesimden insanımıza dokunduk, enerjimizi faydalı çalışmalar için harcadık. Kaymakam olarak son görev yerim olan Mustafakemalpaşa benim için hep özel kalacak. Bütün Mustafakemalpaşalılara görevimize devam edeceğimiz yerde de kapılarımız hep açık olacaktır. Belediye Başkanımıza nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum’’ değerlendirmelerinde bulundu.

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