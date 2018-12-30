'Aras'ı zehirlediler'

ESKİŞEHİR'de 'Aras' adlı sahipli köpek, evin bahçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlendiği öne sürüldü. Veteriner kliniğine kaldırılan Aras, yaşam savaşı veriyor.

Alınan bilgilere göre geçen Perşembe günü Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, şikayet üzerine denetime geliyor ve sonucunda bir sıkıntı olmadığını tespit edip gidiyor. Ertesi gün akut bir tablo gelişerek salya ve ishal başlayan Aras, Nuh'un Gemisi Veteriner Kliniğine zor yetiştiriliyor. Aras'ın sahipleri, "Ertugrulgazi Mahallesi'ndeki evimiz bahçeli ve müstakil. Karşı apartmandan, havlandığına dair Orman Müdürlüğü'ne şikayet gidiyor. Gelip baktılar,hiçbir sıkıntı yok dediler. Ertesi gün sapasağlam köpeğimiz akut bir tablo gelişerek aniden rahatsızlandı. Veteriner kliniğinde acil müdahale yapıldı. Şuan durumu kritik, mide kanaması devam etmekte. Aras'ımızı zehirlendiklerinden şüpheleniyoruz. Resmi şikayetimizi yaptık. Şuan tek dileğimiz köpeğimizin iyileşmesi" dedi.

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