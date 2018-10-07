Arap turistlerin kalış süresi 8 güne ulaştı

TRABZON Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TTSO) yaptığı anket çalışmasında, Körfez ülkelerinden bölgeye gelen turistlerin ortalama kalış süresinin yaklaşık 8 gün, kişi başı harcadıkları paranın ise 2 bin 340 dolar olduğu belirtildi.

TTSO görevlileri tarafından Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde Eylül ayı içinde ‘Ziyaretçi Memnuniyet Anketi’ gerçekleştirildi. Körfez ülkelerinden gelen 238 kişiye uygulanan ankete katılanların yüzde 72.3’ü ilk kez Trabzon’u ziyaret ettiklerini belirtirken, yüzde 27.7’lik bölümü ise daha önce bir veya daha çok kez Trabzon’a geldiğini vurguladı.

TERCİH NEDENİ, TAVSİYE VE SOSYAL MEDYA

‘Trabzon’un adını nereden duydunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 47.7’si arkadaş ve akraba tavsiyesiyle geldiği yanıtını verirken, yüzde 38.5’i internet ve sosyal medyadan öğrendiğini, yüzde 9.2’lik bölümü ise daha önce geldiği için Trabzon’u bildiğini söyledi.

KALIŞ SÜRESİ 8 GÜNE YAKLAŞTI

Anket sonucunda, turistlerin Trabzon’da ortalama kalış süresi yaklaşık 8 gün olduğu belirlenirken, gidiş – dönüş uçak biletleri hariç kişi başına ortalama 2 bin 340 dolar harcadıkları ortaya çıktı.

YÜZDE 81’İ ÇOK MEMNUN

Turistlerin yüzde 81.5’i çok memnun, yüzde 16.9’u memnun, yüzde 1.6’sı orta seviyede memnun olduklarını belirtti. Trabzon’a yaptıkları seyahatten memnun kalmadığını belirten turist ise olmadı.

‘HER TURİSTE TURİZM ELÇİMİZ GÖZÜYLE BAKMALIYIZ’

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, her yıl uyguladıkları bu tür anketlerin turizmde alınan yolu göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti. Hacısalihoğlu, “Turistlerin kalış süresinin 8 güne yaklaşması, kişi başı harcadıkları paranın 2 bin 300 doları geçmesi çok önemli. Bölge ekonomisine ciddi şekilde katkı sağlıyorlar. Ayrıca yine yüzde 50’ye yakın bölümünün arkadaş ve akraba tavsiyesiyle geldiğini belirtmesi önemli bir nokta. Buraya gelen turistlerin memnuniyet düzeyini artırdığımız sürece bizleri tavsiye etme oranları da artacaktır. Bu nedenle her gelen turiste turizm elçimiz gözüyle bakmalı, onları memnun ederek buradan göndermeliyiz” dedi.