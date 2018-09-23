Arap Ocağı tamamlanmak üzere

KAYSERİ, () - MELİKGAZİ Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Mahallesi’nde yer alan ve Arap Ocağı olarak bilinen tarihi yapının restore çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Ağırnas Mahallesinde yer alan ve Kayseri kültür yapıları içinde nadir sivil eserlerden biri olan ve Arap Ocağı’nı gezerek restorasyon çalışması hakkında bilgiler alan Başkan Memduh Büyükkılıç “Arap Ocağı olarak bilinen yapıda öncelikle restore planı çizilerek gerekli kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Arap Ocağı yapı zaman geçtikçe bakımsızlıktan virane hale gelmiştir. Ancak mimari yapı ve kullanılan malzeme ile tipik bir Kayseri Evi olan Arap Ocağı, kültür ve turizm odaklı hizmet verecektir” dedi.

Ağırnas merkezinde yer alan ve birçok tarihi mekâna ev sahipliği yapan mahallenin hak ettiği yeri alacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Arap Ocağı binasının önemli olduğunu ve Koramaz Vadisi yol güzergâhında yer aldığını, kaydetti

FOTOLU