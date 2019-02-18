Aranması olan kişi, banknota sarılmış eroinle yakalandı

KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yapılan sorgusu sonucu aranma kaydı bulunan ve üst aramasında cebinde kırmızı reçeteyle satılan 1 ilaç ile 10 TL'lik banknota sarılmış bir miktar eroin ile ele geçirilen M.D. gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden aracı uygulama noktasında durdurdu. Araçta bulunan ve yapılan sorgusu sonucu 'tutuklunun ve hükümlünün kaçması' suçundan aranma kaydı bulunan, ayrıca üst aramasında cebinde kırmızı reçeteyle satılan 1 ilaç ile 10 TL'lik banknota sarılmış bir miktar eroin ile ele geçirilen M.D. gözaltına alındı. M.D. hakkında geçen hafta 'polise mukavemet' suçundan da işlem yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.