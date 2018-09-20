Aranan şüpheliyi polisin dikkati yakalattı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan, 5 yıl 6 ay kesinlenmiş hapis cezasıyla aranan M.U., polis tarafından yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, devriye görevi yaptıkları sırada şüphelendikleri bir kişinin kimliğini kontrol etti. Polise H.K. adına düzenlenmiş kimlik veren kişi şüpheli hareketlerine devam edince polis, gerçek kimliğinin M.U. olduğunu belirledi. Şüphelinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi ve özel belgede sahtecilik, bankayı aracı kılarak dolandırıcılık, mühür bozma, bedelsiz senedi kullanma, mal beyanında bulunmama, taksirle yaralama' gibi 9 suçtan aranma kaydının bulunduğu, ayrıca 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, 266 bin lira para cezasıyla arandığı belirlendi.

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