Aranan şüpheliler yakalandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde polisin 1 hafta yürüttüğü operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada yürüttükleri operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları ve arama kararları bulunan K.A., H.İ., T.D., E.S., M.D., M.K. ve E.U. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 10 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.