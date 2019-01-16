Aranan şüpheliler yakalandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalanırken, 2'si tutuklandı.

Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'güveni kötüye kullanma', 'mala zarar verme', 'kamu kurumlarını aracı olarak kullanmak sureti ile dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'yaralama' başta olmak üzere 12 suçtan aranan cezaevi firarisi S.U.'yu (40) bir akaryakıt istasyonundan aracına yakıt aldığı sırada yakaladı.

'Yaralama', 'mala zarar verme', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından aranan C.Ç. (29), polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda Serik-Antalya karayolunda aracının içerisinde polis tarafından yakalandı.

İlçede muhtelif yer ve zamanlarda 8 bisikleti çaldığı tespit edilen M.P. de çaldığı bisikletlerle birlikte evinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.U. ve C.Ç. tutuklanırken, M.P. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

