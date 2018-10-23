Aranan şüpheli evinde esrarla yakalandı

EDİRNE,()-EDİRNE'de, bir evde jandarma tarafından narkotik ve patlayıcı madde arama köpekleriyle yapılan aramada 1 kilo 375 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 'kasten yaralama' suçundan da aranan A.S. gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan duyum üzerine 'kasten yaralama' suçundan da aranan A.S.'nin merkeze bağlı İskender köyündeki evinde uyuşturucu imal ederek, sattığını belirledi. Jandarma ekipleri, eve düzenledikleri operasyonda narkotik ve patlayıcı madde arama köpekleriyle yaptıkları aramada 1 kilo 375 gram kubar esrar, 1 kurusıkı tabanca ve 17 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.S., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.