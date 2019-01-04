Aranan şahıslar bekçilerin dikkatinden kaçmadı

İZMİT'TE mahalle bekçileri durumlarından şüphelendikleri 2 şahsı yakaladı.

İzmit'te mahalle aralarında geceleri güvenliği sağlayan bekçiler 2 aranan şahsın yakalanmasını sağladı. Gültepe Fatih Mahallesi Koçal Sokak üzerinde, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yapan mahalle bekçileri, şahsın 'Tahsis Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan Şahin Açıkel. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Şahin Açıkel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuruçeşme Doğan Mahallesi'nde de bekçiler tarafından yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen Mesut D. isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Mesut D. hakkında Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çıkarılmış 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan aranma kararı bulunduğunun anlaşılması üzerine şahıs gözaltına alınarak Sümer Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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