Aranan 9 şüpheli tutuklandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 3'ü cezaevi firarisi 9 kişi polisin çalışması sonucu yakalandıktan sonra tutuklandı.

Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 günde yaptıkları çalışma sonucu 3'ü cezaevi firarisi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.H.'nin üzerinde başkalarına ait 4 de kimlik çıktı. Yakalanan 9 şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

