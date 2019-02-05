Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde polis ve jandarmanın ortak operasyonunda aranan 6 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Dün sabah erken saatlerde yapılan operasyonda mahkemeden alınan kararla aranan ve haklarında hapis cezaları ve yakalama müzekkeresi bulunan A.L., S.T., H.G., M.D., M.U. ve Y.Ç. (59) yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

