Aranan 3 kişi tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - HAKLARINDA çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan İ.A., M.K. ve H.Y., Manavgat'ta polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.A.; Çivril İlamat Masasınca 'hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, 6136 ve 2313 sayılı kanunlara muhalefet' suçlarından 5 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası ve 400 TL adli para cezası bulunan M.K. ile Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.Y. yakalandı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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