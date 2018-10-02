Aranan 136 kişi tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, yılın 9 ayında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 160 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 136'sı tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte suç örgütü mensubu olmaktan dolayı hakkında işlem yapılan ancak bugüne kadar yakalanması mümkün olmayan şüphelilere yönelik yılın 9 ayında 160 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında çeşitli suçlardan kayıt bulunan, 1 ile 41 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasına mahkûm edilen 160 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 136'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 24'ü serbest bırakıldı. Ayrıca, 225 bin 985 lira para cezasının uygulandığı belirtildi.