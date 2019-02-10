Arama Kurtarma Gönüllülük Merkezi açıldı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi ve Aktiffelsefe Yeni Yüksektepe Kültür Derneği'nin işbirliğinde yapılan 'Arama Kurtarma ve Gönüllülük Merkezi' hizmete açıldı.

Aktiffelsefe Kültür Derneği bünyesinde, tamamı gönüllü üyelerden oluşan arama kurtarma, ekoloji ve sosyal kampanyalar grubu GEA ile Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde, Çağlayan Mahallesi'nde 2023 ve 2017 sokak kesişiminde yer alan 967 metrekarelik alanda inşa edilen 'Arama Kurtarma ve Gönüllülük Merkezi' hizmete açıldı.

Merkezin açılış törenine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, GEA Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Turan Beşparmak, GEA Arama Kurtarma Genel Koordinatörü Umut Dinçşahin, Aktiffelsefe Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Oya Uysal, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. Sözlerine "Keşke arama kurtarmaya hiç ihtiyaç olmasa" diyerek başlayan Başkan Ümit Uysal, kentsel dönüşüme dikkat çekti.

TEHLİKELİ KENTSEL YAPI STOĞU

Bir binanın yıkılıp yeniden yapılmasıyla, bir mahalleyi yenileme şansının kalmadığını belirten Başkan Uysal, şöyle devam etti:

“Doğanın neden olduğu olaylar dışında, insanın tedbir alabileceği konularda arama- kurtarmaya ihtiyaç duymak istemiyoruz. Köyden kente göçe bağlı olarak kontrolsüz inşaat stoğu oluştu. Tehlikeli kentsel yapı stoğumuz var. Şu an kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Ama ülkemizde şu an kentsel dönüşüm yok. Bunun nedeni yasaların ihtiyaca cevap vermemesi. İnşallah kentlerimiz hızla yenilenmeye başlar."

'ORTAK AKIL, İSTİŞARE, MEŞVERET'

Kalitesinden endişe etmedikleri, amacını net, berrak olarak bildikleri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Uysal, “Ülke olarak sivil toplumla yasalar çerçevesinde ortak çalışma alanı üreten yönetim misyonu içinde olmamız lazım. Ortak akıl, istişare, meşveret ne derseniz deyin, bu doğruyu, iyiyi, güzeli bulmanın olmazsa olmaz koşullarıdır" dedi.

Konuşmasını Nazım Hikmet'in 'Denizin üstünde ala bulut' şiiriyle tamamlayan Başkan Uysal, merkezin doğal afetlere hazırlığın gelişmesi için eğitim ve gönüllük faaliyeti düzenlenecek, acil durumlarda arama kurtarma operasyonları ve insani yardım çalışmalarının ana üssü olacağını söyledi.

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