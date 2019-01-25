Araçtaki kadını silahla yaralayan şahıslar hakim karşısında

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()-BURSA'nın İnegöl ilçesinde düğün eğlencesinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobile kurşun yağdıran ve araçtaki Ayşe K.'nın ağır yaralanmasına neden olan silahlı saldırının şüphelileri ilk kez hakim karşısına çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Nisan 2018 tarihi gece 03.00 sıralarında düğün eğlencesinden evlerine dönmek üzere özel otomobilleriyle seyir halinde olan ailenin aracının önü Turgutalp Mahallesi Kiraz sokak üzerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından başka bir araçla kesildi. Araç içerisinden çıkan şahıslar, ailenin içerisinde bulunduğu araca kesme tabir edilen tüfekle ateş açarak kaçtı. Saldırı sırasında otomobilin arka koltuğunda oturan 38 yaşındaki Ayşe K. açılan ateş sonucu sırtından yaralandı.

Otomobille İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle ameliyata alındı.Olayın ardından yakalanan silahlı saldırı şüphelileri Ferhat A.ve Bekir D. mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilmiş lerdi.Öldürmeye teşebbüsten yargılanan 2 sanık İnegöl Ağır Ceza mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktılar. Olayda yaralanan Ayşe K. İse duruşmaya katılmadı. İlk savunmasını yapan Ferhat A., "Benim iş yerim daha önce kurşunlanmıştı. Olay gecesi yanımda olan Hasan, bir araçtan şüphelendi. Aracı durdurdu bende bakmaya gittim. Aracı üzerime sürünce bende yere düştüm ve silah patladı. Kasten bir şey yapmadım kazara oldu" dedi.

Sanık Bekir D., "Ferhat arabayı sür dedi bende sürdüm. Ateş etmedim" dedi.

Mahkeme 7 Mart 2019 tarihine ertelendi.

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