Araçların camını kırıp,  hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de otomobillerin camını kırarak hırsızlık yapan U.D. polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Özbelde ve eski Fertek yolu üzerinde park halindeki araçların camlarını parke taşıyla kıran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bir aracın camını kırarken U.D’yi suçüstü yakaladı. Ekipler şüpheli U.D’nin iki arabanın kelebek camlarını kırdığını ve bazı araçlara da zarar verdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan U.D’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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