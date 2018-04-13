Araçlardan hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, son bir ay içerisinde 10 araçtan hırsızlık yapılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Sapanca'da son bir ay içerisinde 10 ayrı araçtan hırsızlık yapılmasıyla ilgili Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ortak çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonrasında K.A., U.B., I.Ş. ve V.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet akü, hırsızlıkta kullanılan malzemeler ve 30 kök hint keneviri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.