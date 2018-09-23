Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()- ÇORUM’da bir benzin istasyonun yakınında bulunan araç parkında Orhan Subaşı (63) aracının arka koltuğunda ölü bulundu.

Kunduzhan Mahallesi, Akpınar Caddesi üzerinde park halinde bulunan 05 EC 5557 plakalı aracın içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin Orhan Subaşı olduğunu tespit etti. Polis olay yeri incelemesinin ardında Subaşı'nın cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç ise, çekiciyle kaldırılarak götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken Orhan Subaşı'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenebilecek.