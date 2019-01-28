Araç sahipleri uzayan muayene randevularından şikayetçi

MERSİN, () – MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 19 No’lu Yurtiçi Yük ve Eşya Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muazzez Araç, sektör temsilcileri olarak araç muayene istasyonlarındaki randevu uygulamasından rahatsız olduklarını söyledi.

MTSO 19 No’lu Komite Başkanı Muazzez Araç, araç muayene istasyonlarında araç sahiplerinin büyük zorluk yaşadıklarını belirtti. Araç, "Belirlenen eksikleri giderip geri döndüğümüzde kontrol için yeniden randevu alıyoruz ve ikinci randevular çok geç tarihlere veriliyor. Böylece kontrol süresi bittiği için ikinci kez muayene ücreti ödemek durumunda kalıyoruz. Bu sorunun ortadan kaldırılması adına belirlenen eksiklerin giderip kontrole gelen araçların tekrar randevu almasını doğru bulmuyoruz. Sistem gözden geçirilmeli" dedi.

TIR karne fiyatlarının yüksekliğinden de şikayetçi olan Araç, "2019 yılında UND’nin verdiği T1 belgelerinin fiyatlarında ciddi artışlar var. En azından şu dönemde derneğimizden de destek bekliyoruz. Yanımızda olmaları gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.



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