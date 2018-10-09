Araç parkına vakumlu temizlik aracı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ, () - YALVAÇ Belediyesi, temizlik hizmetleri bünyesinde kullanılmak üzere vakumlu süpürge makinesi aldı.

Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, eskiyen ve sürekli masraf çıkaran araçları araç parkından çıkardıklarını, tüm araçları yenilediklerini söyledi. Belediyenin eksiklerini gidermek için halen alım yaptıklarını belirten Başkan Tütüncü, bu kapsamında son olarak vakumlu süpürge makinesi aldıklarını ifade etti.

Yalvaç'ın 21 bin nüfuslu bir ilçe olduğunu belirten Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, "Yaz aylarında gurbetçilerin gelmesiyle nüfusumuz 2 katına çıkıyor. Tarih ve turizm kenti olan ve 'Sakin Şehir' unvanı bulunan ilçemizde temizliğe büyük önem veriyoruz. Daha önceden almış olduğumuz vakumlu süpürge araçlarının yanı sıra bu defa da çekilebilir türde bir araç satın alarak belediyemiz araç parkı bünyesine dahil ettik. 4 toplayıcı kamyon, 1 damperli kamyon, 3 yol süpürme aracı, 1 traktör kepçe, 1 traktör, 2 pikap olmak üzere toplamda 13 araç ve 42 personelle Yalvaç için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

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