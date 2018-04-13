Araç lastiği hırsızları yakalandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, () – MERSİN’de polis, son bir haftada araç lastiği çalan hırsızları yakaladı.

Kentteki lastik hırsızlığı olaylarına karşı harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte sürücülerin korkulu rüyasına son verdi. Yaşanan olayların ardından güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli D.A. ile M.A.İ.’nin kimliğini tespit edip yakaladı. Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulanan zanlıların 10 araçtan 36 lastiği, jantları ile birlikte çaldıkları ortaya çıktı. Çalınan malzemeler sahiplerine verilirken şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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