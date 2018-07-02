Araç kullanırken kalp krizi geçiren kadın öldü

KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki aracında kalp krizi geçiren ve aracıyla yol kenarındaki trafik levhasına çarpan B.A. (47) adlı kadın hayatını kaybederken, araçtaki kızı Z.N.A. (13) yaralandı.

Olay, Keşan-Enez karayolu üzerindeki Karlıköy mevkiinde meydana geldi. Keşan'dan, Enez yönüne giden B.A. yönetimindeki araç, Karlıköy yakınlarında sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazada sürücü B.A. ve araçtaki kızı Z.N.A. yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen B.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kızı Z.N.A.'nın ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu bildirildi. B.A.'nın cesedi, hastane morgunda savcı ve jandarmanın incelemesinin adından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.